Avec le forfait de son compa­triote Matteo Arnaldi qui le propulse en finale sans jouer, Flavio doit au final gérer une situa­tion forcé­ment inédite. Comme il l’ex­plique à juste titre cela peut être à double tranchant.

« Parfois ça aide et parfois non. J’ai presque quatre jours de repos et c’est beau­coup, car on peut perdre du rythme. Mais j’ai très bien joué et je suis retourné m’en­traîner. Je sais que je serai en forme à nouveau. Peut‐être que cela m’ai­dera, peut‐être pas. Je te le dirai après la finale »

Lors d’une compé­ti­tion, les cham­pions ont des rituels et des modes de fonc­tion­ne­ment qui les mettent dans les meilleures condi­tions et sortir de ce cadre très figé peut aussi créer des situa­tions nouvelles.

Sûrement que Flavio va inten­si­fier ou allonger un peu ses séances d’en­trai­ne­ment qui à ce stade de la compé­ti­tion sont souvent plus lègères que lors de la phase de prépa­ra­tion d ‘un évènement.