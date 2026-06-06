Avec le forfait de son compatriote Matteo Arnaldi qui le propulse en finale sans jouer, Flavio doit au final gérer une situation forcément inédite. Comme il l’explique à juste titre cela peut être à double tranchant.
« Parfois ça aide et parfois non. J’ai presque quatre jours de repos et c’est beaucoup, car on peut perdre du rythme. Mais j’ai très bien joué et je suis retourné m’entraîner. Je sais que je serai en forme à nouveau. Peut‐être que cela m’aidera, peut‐être pas. Je te le dirai après la finale »
Lors d’une compétition, les champions ont des rituels et des modes de fonctionnement qui les mettent dans les meilleures conditions et sortir de ce cadre très figé peut aussi créer des situations nouvelles.
Sûrement que Flavio va intensifier ou allonger un peu ses séances d’entrainement qui à ce stade de la compétition sont souvent plus lègères que lors de la phase de préparation d ‘un évènement.
Publié le samedi 6 juin 2026 à 09:05