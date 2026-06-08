En confé­rence de presse après sa défaite en cinq sets face à Alexander Zverev en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7[5], 6–1), Flavio Cobolli a voulu retenir le positif.

Il y a encore deux semaines, personne, lui compris, ne l’imaginait atteindre une finale de Grand Chelem aussi rapidement.

« Je tiens à féli­citer Sascha pour ce titre. Je pense qu’il le mérite. Je pense aussi que lors de cette finale, il méri­tait plus que moi à la fin du match. Mais je tiens aussi à me féli­citer pour ce que j’ai accompli au cours de ces deux semaines. Je ne m’attendais pas, de toute ma vie, à un tel résultat, et je suis très fier de moi. C’est toujours une finale de Grand Chelem, et je pense que dans cette salle, personne ne s’attendait à grand‐chose de moi. Je dois donc être fier de moi et essayer, essayer et essayer encore. »