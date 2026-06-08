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Cobolli aux jour­na­listes après sa défaite en finale contre Zverev : « Je pense que dans cette salle, personne ne s’attendait à grand‐chose de moi »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après sa défaite en cinq sets face à Alexander Zverev en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7[5], 6–1), Flavio Cobolli a voulu retenir le positif. 

Il y a encore deux semaines, personne, lui compris, ne l’imaginait atteindre une finale de Grand Chelem aussi rapidement.

« Je tiens à féli­citer Sascha pour ce titre. Je pense qu’il le mérite. Je pense aussi que lors de cette finale, il méri­tait plus que moi à la fin du match. Mais je tiens aussi à me féli­citer pour ce que j’ai accompli au cours de ces deux semaines. Je ne m’attendais pas, de toute ma vie, à un tel résultat, et je suis très fier de moi. C’est toujours une finale de Grand Chelem, et je pense que dans cette salle, personne ne s’attendait à grand‐chose de moi. Je dois donc être fier de moi et essayer, essayer et essayer encore. »

Publié le lundi 8 juin 2026 à 17:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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