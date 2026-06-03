Alors que le grand favori Jannik Sinner a été sorti dès le deuxième tour, il y aura bel et bien un Italien en finale !
Flavio Cobolli s’est offert en quarts de finale ce mercredi le favori de sa partie de tableau, le 6e joueur mondial Felix Auger‐Aliassime : 4–6, 6–4, 6–4, 6–4, en 3h25 de jeu.
Le Canadien a mené 6–4, 3–1, a également obtenu trois balles de break à 2–1 dans le troisième set, mais c’est Cobolli, 14e mondial, qui a été le plus solide et le plus courageux dans ce match, en profitant notamment des errances de son adversaire côté revers.
On aurait pu penser que la fermeture du toit à la fin du premier set profiterait à Auger‐Aliassime, excellent en indoor, mais il n’en a rien été.
Flavio Cobolli joue sa carte à fond dans ce Roland‐Garros de tous les possibles et affrontera donc un Italien pour sa première demi‐finale en Grand Chelem : Matteo Berrettini (105e mondiale) ou Matteo Arnaldi (104e).
Sensational Flavio 👏#RolandGarros pic.twitter.com/EZIfb7rWw4— Roland‐Garros (@rolandgarros) June 3, 2026
Dingue !
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 19:38