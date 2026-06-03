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Cobolli s’offre Auger‐Aliassime et voit désor­mais très grand !

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que le grand favori Jannik Sinner a été sorti dès le deuxième tour, il y aura bel et bien un Italien en finale !

Flavio Cobolli s’est offert en quarts de finale ce mercredi le favori de sa partie de tableau, le 6e joueur mondial Felix Auger‐Aliassime : 4–6, 6–4, 6–4, 6–4, en 3h25 de jeu. 

Le Canadien a mené 6–4, 3–1, a égale­ment obtenu trois balles de break à 2–1 dans le troi­sième set, mais c’est Cobolli, 14e mondial, qui a été le plus solide et le plus coura­geux dans ce match, en profi­tant notam­ment des errances de son adver­saire côté revers.

On aurait pu penser que la ferme­ture du toit à la fin du premier set profi­te­rait à Auger‐Aliassime, excellent en indoor, mais il n’en a rien été. 

Flavio Cobolli joue sa carte à fond dans ce Roland‐Garros de tous les possibles et affron­tera donc un Italien pour sa première demi‐finale en Grand Chelem : Matteo Berrettini (105e mondiale) ou Matteo Arnaldi (104e).

Dingue !

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 19:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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