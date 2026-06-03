Alors que le grand favori Jannik Sinner a été sorti dès le deuxième tour, il y aura bel et bien un Italien en finale !

Flavio Cobolli s’est offert en quarts de finale ce mercredi le favori de sa partie de tableau, le 6e joueur mondial Felix Auger‐Aliassime : 4–6, 6–4, 6–4, 6–4, en 3h25 de jeu.

Le Canadien a mené 6–4, 3–1, a égale­ment obtenu trois balles de break à 2–1 dans le troi­sième set, mais c’est Cobolli, 14e mondial, qui a été le plus solide et le plus coura­geux dans ce match, en profi­tant notam­ment des errances de son adver­saire côté revers.

On aurait pu penser que la ferme­ture du toit à la fin du premier set profi­te­rait à Auger‐Aliassime, excellent en indoor, mais il n’en a rien été.

Flavio Cobolli joue sa carte à fond dans ce Roland‐Garros de tous les possibles et affron­tera donc un Italien pour sa première demi‐finale en Grand Chelem : Matteo Berrettini (105e mondiale) ou Matteo Arnaldi (104e).

Dingue !