Facile vain­queur de Dayana Yastremka (6−2, 6–4), ce vendredi au 3e tour de Roland‐Garros, Coco Gauff a fait respecter son rang.

Questionnée en confé­rence de presse sur les rela­tions entre les joueuses, alors que les grandes amies Sabalenka et Badosa s’af­frontent ce vendredi, la 3e joueuse mondiale a expliqué que si elle n’est pas copine avec toutes les joueuse du circuit, elle garde d’ex­cel­lentes rela­tions avec ses collègues.

« Je pense que la plupart des filles, je dirais même 99 % des filles sur la tournée sont très faciles d’es­prit quand il s’agit de jouer. Même Dayana, dont je ne dirais pas qu’elle est une amie très proche, mais nous parlons parfois. J’ai joué avec elle après Madrid, je l’ai vue à Nice et et elle m’a demandé : ‘Veux‐tu qu’on mange quelque chose ou fasse du shop­ping ensemble ?’ » Je pense que toutes les filles sont dans le même état d’es­prit, c’est‐à‐dire qu’elles se donnent à fond sur le terrain et qu’en­suite, elles sont sympas en dehors du court, et je pense que c’est ce qu’il faut faire dans la vie. Parce que ce sont vos amis ou vos collègues de travail pour les 10 ou 15 prochaines années. Donc vous feriez mieux de vous entendre, ou ça sera malheureux. »