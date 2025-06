Si la statis­tique concer­nant le 5e titre en Grand Chelem de Carlos Alcaraz au même âge que Rafael Nadal a fait le tour de la toile, Coco Gauff a égale­ment réalisé une perfor­mance histo­rique en s’oc­troyant Roland‐Garros 2025.

Devenant la première joueuse Américaine à remporter le trophée à Paris après Serena Williams en 2015, soit dix ans plus tard, c’est avec un immense honneur que la numéro deux mondiale succède en quelque sorte à son idole de toujours.

« Cela signifie beau­coup [de devenir la première Américaine à remporter Roland‐Garros au cours des dix dernières années]. C’est grâce à elle que j’ai commencé le tennis et que j’ai la foi que j’ai. Et pour moi, être capable de discuter avec elle, évidem­ment elle a son propre héri­tage qui ne sera jamais touché, mais pour moi, ne serait‐ce que d’avoir 5% de cet héri­tage, signifie telle­ment pour moi et rêver grand et la regarder concourir dans la vraie vie… Je ne sais pas. C’est fou de se dire que 10 ans plus tard, je suis ici avec ce trophée après qu’elle l’ait tenu, donc ça veut dire beau­coup et de remettre enfin les Américaines dans la conver­sa­tion de Roland‐Garros. » Des propos relayés par Tennisuptodate.