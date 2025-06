Nouvelle reine de Roland‐Garros, Coco Gauff a eu une pensée pour son clan et l’or­ga­ni­sa­tion, lors de sa prise de parole, après sa victoire contre Aryna Sabalenka. Bien entendu, la double cham­pionne en Grand Chelem n’a pas oublié de remer­cier le public, un allié de poids dans cette affiche au sommet.

« Tout d’abord, merci beau­coup pour votre appui. Merci pour votre soutien, je suis très heureuse d’avoir gagné. Merci à Aryna, une adver­saire formi­dable. Ça a été un match très dur pour moi, donc féli­ci­ta­tions à Aryna. Merci, à mon équipe, merci, à papa et maman, vous êtes formi­dables, merci de m’en­tourer comme ça. Vous me poussez, mais ça reste amusant, parfois c’est pas très facile de m’aider dans mon tennis, ça me permet de mieux jouer. Merci, à mes parents parti­cu­liè­re­ment, vous me permettez de garder les pieds sur terre et de me dépasser. Merci beau­coup, je vous aime. Ce public m’a beau­coup aidé aujourd’hui. Vous m’avez soutenu telle­ment, telle­ment dur. Je ne sais pas ce que j’ai fait pour mériter autant d’amour du public fran­çais, mais merci vrai­ment. Je ne pensais pas pouvoir y arriver ».