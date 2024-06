Alors qu’Aryna Sabalenka va affronter son amie Paula Badosa ce samedi au 3e tour de Roland‐Garros, et qu’il est toujours diffi­cile de défier une proche, le sujet a été abordé en confé­rence de presse par Cori Gauff qui a résumé le situa­tion en quelques mots.

« On a toutes le même état d’es­prit. Il faut vrai­ment déployer notre meilleur tennis sur le court. Après, c’est autre chose, c’est une autre vie. On est fina­le­ment des collègues, et on sera des collègues pendant 10, 15 ans. Il vaut mieux s’en­tendre, autre­ment la vie serait bien misérable. »