Tenant du titre et finaliste à Rome le 16 mai dernier, Cori Gauff a pourtant pris la porte dès le troisième tour de Roland‐Garros. L’Américaine a été éliminée dès le troisième tour par la 30e joueuse mondiale, Anastasia Potapova (4−6, 7–6[1], 6–4).
En conférence de presse, la joueuse de 22 ans n’a pas caché sa frustration, pointant du doigt son incapacité à saisir les opportunités dans les moments clés du match.
« Je n’ai tout simplement pas su concrétiser certains coups. Je veux dire, à 3–4 dans le troisième set, j’ai eu quelques balles de break et j’ai raté, je crois, deux ou trois revers, ce qui ne peut tout simplement pas arriver dans ce genre de situation. J’ai l’impression de bien m’entraîner, et quand le moment vient, je n’arrive pas tout à fait à concrétiser ça. Parfois j’y arrive, et parfois non. Je pense que c’est juste une expérience d’apprentissage, et j’espère que lorsque je me retrouverai dans cette situation, je pourrai prendre de meilleures décisions. »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 22:31