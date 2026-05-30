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Coco Gauff, battue dès le troi­sième tour : « J’ai l’impression de bien m’entraîner, mais quand le moment vient, je n’arrive pas à concrétiser »

Par
Baptiste Mulatier
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Tenant du titre et fina­liste à Rome le 16 mai dernier, Cori Gauff a pour­tant pris la porte dès le troi­sième tour de Roland‐Garros. L’Américaine a été éliminée dès le troi­sième tour par la 30e joueuse mondiale, Anastasia Potapova (4−6, 7–6[1], 6–4).

En confé­rence de presse, la joueuse de 22 ans n’a pas caché sa frus­tra­tion, poin­tant du doigt son inca­pa­cité à saisir les oppor­tu­nités dans les moments clés du match.

« Je n’ai tout simple­ment pas su concré­tiser certains coups. Je veux dire, à 3–4 dans le troi­sième set, j’ai eu quelques balles de break et j’ai raté, je crois, deux ou trois revers, ce qui ne peut tout simple­ment pas arriver dans ce genre de situa­tion. J’ai l’impression de bien m’entraîner, et quand le moment vient, je n’arrive pas tout à fait à concré­tiser ça. Parfois j’y arrive, et parfois non. Je pense que c’est juste une expé­rience d’ap­pren­tis­sage, et j’es­père que lorsque je me retrou­verai dans cette situa­tion, je pourrai prendre de meilleures décisions. »

Publié le samedi 30 mai 2026 à 22:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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