Tenant du titre et fina­liste à Rome le 16 mai dernier, Cori Gauff a pour­tant pris la porte dès le troi­sième tour de Roland‐Garros. L’Américaine a été éliminée dès le troi­sième tour par la 30e joueuse mondiale, Anastasia Potapova (4−6, 7–6[1], 6–4).

En confé­rence de presse, la joueuse de 22 ans n’a pas caché sa frus­tra­tion, poin­tant du doigt son inca­pa­cité à saisir les oppor­tu­nités dans les moments clés du match.

« Je n’ai tout simple­ment pas su concré­tiser certains coups. Je veux dire, à 3–4 dans le troi­sième set, j’ai eu quelques balles de break et j’ai raté, je crois, deux ou trois revers, ce qui ne peut tout simple­ment pas arriver dans ce genre de situa­tion. J’ai l’impression de bien m’entraîner, et quand le moment vient, je n’arrive pas tout à fait à concré­tiser ça. Parfois j’y arrive, et parfois non. Je pense que c’est juste une expé­rience d’ap­pren­tis­sage, et j’es­père que lorsque je me retrou­verai dans cette situa­tion, je pourrai prendre de meilleures décisions. »