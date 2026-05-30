Tenant du titre et fina­liste à Rome le 16 mai dernier, Cori Gauff a pour­tant pris la porte dès le troi­sième tour de Roland‐Garros. L’Américaine a été éliminée dès le troi­sième tour par la 30e joueuse mondiale, Anastasia Potapova (4−6, 7–6[1], 6–4).

En confé­rence de presse, la joueuse de 22 ans n’a pas caché sa frus­tra­tion, poin­tant du doigt son inca­pa­cité à saisir les oppor­tu­nités dans les moments clés du match.

« Je n’ai tout simple­ment pas su concré­tiser certains coups. Je veux dire, à 3–4 dans le troi­sième set, j’ai eu quelques balles de break et j’ai raté, je crois, deux ou trois revers, ce qui ne peut tout simple­ment pas arriver dans ce genre de situa­tion. J’ai l’impression de bien m’entraîner, et quand le moment vient, je n’arrive pas tout à fait à concré­tiser ça. Parfois j’y arrive, et parfois non. Je pense que c’est juste une expé­rience d’ap­pren­tis­sage, et j’es­père que lorsque je me retrou­verai dans cette situa­tion, je pourrai prendre de meilleures déci­sions... J’ai l’im­pres­sion que j’ai perdu de la même façon qu’à Rome (en finale contre Elina Svitolina, ndlr). On ne veut pas perdre deux fois de la même façon, c’est clair, et moi, je viens de le faire. À Madrid aussi, c’était un peu la même chose (face à la Tchèque Linda Noskova en 8es). Bon, je me suis battue au mieux, mais je n’ai pas joué comme je voulais jouer, en tout cas pendant les moments cruciaux. »