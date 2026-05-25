Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, Coco Gauff est revenu sur son sacre à Roland‐Garros l’an dernier.

L’Américaine a notam­ment évoqué son niveau de jeu contre la sensa­tion fran­çaise Loïs Boisson, qu’elle avait stoppée en demi‐finales (6−1, 6–2).

« Je pense que le meilleur match de ma carrière, c’était celui contre (Loïs) Boisson l’an passé en demi‐finales. Je jouais telle­ment bien sur ce match. Ça arrive très peu de fois dans une carrière les jours comme ça, quand vous sentez que, peu importe ce que vous faites, la balle va être dedans. C’est ce que j’ai ressenti ce jour‐là. Après, si on consi­dère la partie mentale, ma meilleure perfor­mance reste la finale contre Aryna. Les condi­tions n’étaient pas les meilleures, ce n’était pas du beau tennis, mais c’est vrai­ment un de ces matches dont je suis très fière sur le plan mental. »