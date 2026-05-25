Lors d’une interview accordée à L’Equipe, Coco Gauff est revenu sur son sacre à Roland‐Garros l’an dernier.
L’Américaine a notamment évoqué son niveau de jeu contre la sensation française Loïs Boisson, qu’elle avait stoppée en demi‐finales (6−1, 6–2).
« Je pense que le meilleur match de ma carrière, c’était celui contre (Loïs) Boisson l’an passé en demi‐finales. Je jouais tellement bien sur ce match. Ça arrive très peu de fois dans une carrière les jours comme ça, quand vous sentez que, peu importe ce que vous faites, la balle va être dedans. C’est ce que j’ai ressenti ce jour‐là. Après, si on considère la partie mentale, ma meilleure performance reste la finale contre Aryna. Les conditions n’étaient pas les meilleures, ce n’était pas du beau tennis, mais c’est vraiment un de ces matches dont je suis très fière sur le plan mental. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 15:17