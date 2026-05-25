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Coco Gauff : « Contre Loïs Boisson en demi‐finales l’an dernier, je pense que j’ai réalisé le meilleur match de ma carrière »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - J

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, Coco Gauff est revenu sur son sacre à Roland‐Garros l’an dernier. 

L’Américaine a notam­ment évoqué son niveau de jeu contre la sensa­tion fran­çaise Loïs Boisson, qu’elle avait stoppée en demi‐finales (6−1, 6–2).

« Je pense que le meilleur match de ma carrière, c’était celui contre (Loïs) Boisson l’an passé en demi‐finales. Je jouais telle­ment bien sur ce match. Ça arrive très peu de fois dans une carrière les jours comme ça, quand vous sentez que, peu importe ce que vous faites, la balle va être dedans. C’est ce que j’ai ressenti ce jour‐là. Après, si on consi­dère la partie mentale, ma meilleure perfor­mance reste la finale contre Aryna. Les condi­tions n’étaient pas les meilleures, ce n’était pas du beau tennis, mais c’est vrai­ment un de ces matches dont je suis très fière sur le plan mental. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 15:17

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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