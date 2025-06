Acclamée par une arène entière pour sa simple présence à un match de WNBA après son sacre à Roland‐Garros, Coco Gauff connaît visi­ble­ment un gain de popu­la­rité excep­tionnel. Et la numéro deux mondiale n’en croit pas ses yeux.

La ovación que recibió Gauff al asistir a un partido de la WNBA.



Ídola. pic.twitter.com/YWtXyhE7lT — Set Tenis (@settenisok) June 11, 2025

L’Américaine aux désor­mais deux titres en Grand Chelem a tenu à remer­cier sur ses réseaux sociaux toutes les personnes lui offrant du soutien (tous sports compris), envers qui elle se dit extrê­me­ment reconnaissante.

Coco Gauff appre­cia­tive of all the support and recog­ni­tion. 🥰❤️ pic.twitter.com/3aj82kSlvm — LaWanda (@lawanda50) June 11, 2025

« Je reviens du match de Liberty, quand ils ont annoncé que j’étais là, toute l’arène m’a acclamé, ce à quoi je ne m’at­ten­dais pas, juste parce que je… Ce n’est pas mon sport. Je suis à un match de basket, et cela m’a fait prendre conscience du nombre de personnes qui me voient, et c’est fou. J’apprécie vrai­ment votre présence. Lors des inter­views, j’es­saie parfois de retenir mes émotions et, en ce moment même, j’es­saie de le faire. Mais c’est juste que… je sens des larmes couler. Le tennis, c’est une chose, mais le fait que tant de gens se sentent concernés et viennent me voir pour ma person­na­lité et à un niveau personnel, c’est fou. Cela signifie beau­coup. Alors… merci. »

Après cet évène­ment, Patrick Mouratoglou devrait songer à rééva­luer ses propos, selon lesquels il n’y aurait actuel­le­ment aucune star dans le tennis féminin…