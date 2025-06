En l’es­pace de quelques semaines, Loïs Boisson est passée du statut d’ano­nyme à celui d’une des meilleures joueuses du circuit sur terre battue. Un avis partagé par Coco Gauff, même après lui avoir infligé une lourde sanc­tion (6−1, 6–2).

Interviewée après sa demi‐finale, l’Américaine a soutenu un discours très encou­ra­geant et grati­fiant concer­nant la future nouvelle numéro 65e Française à l’issue du tournoi.

« Loïs est une joueuse incroyable et avec le tournoi qu’elle a eu, elle a défi­ni­ti­ve­ment prouvé qu’elle est l’une des meilleures joueuses du monde, surtout sur terre battue et je suis sûr que nous aurons beau­coup plus de batailles à l’avenir – j’espère ici. »