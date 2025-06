« Si Iga m’avait battue en demi‐finales, je pense qu’elle aurait remporté le tournoi », a lâché Aryna Sabalenka après sa défaite en finale de Roland‐Garros contre Cori Gauff. Une décla­ra­tion que la jeune améri­caine n’a pas vrai­ment appré­ciée et à laquelle elle a répondu en confé­rence de presse.

« Je ne suis pas d’ac­cord avec ça. C’est moi qui suis assise ici (rires). La dernière fois que j’ai joué contre Iga, sans vouloir la criti­quer, je l’ai battue en deux sets (. Je ne pense pas que ce soit juste de dire ça, parce que tout peut arriver. Vu comment Aryna jouait ces dernières semaines, elle était la favo­rite. Elle est numéro 1 mondiale, c’était la meilleure joueuse que je pouvais affronter. Évidemment, Iga étant la cham­pionne ici, le match allait être diffi­cile dans tous les cas. Mais oui, je pense que peu importe qui j’au­rais affrontée, j’avais de bonnes chances de gagner, et j’y croyais vrai­ment. Ça aurait été très dur contre Iga aussi, mais peu importe qui j’au­rais dû affronter, j’au­rais eu ma chance et j’avais cette croyance profonde. Pour être honnête, je voulais jouer contre Iga parce que je trou­vais qu’Aryna jouait vrai­ment très bien. En tout cas, me voilà ici aujourd’hui (samedi). »