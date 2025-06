Après sa victoire en finale de Roland‐Garros, Cori Gauff n’avait qu’une hâte, soulever le trophée. Si elle en a bien profité devant les caméras, les médias et la foule, quelle ne fut pas sa décep­tion lorsque qu’elle se vit remettre le trophée avec lequel elle allait réel­le­ment repartir pour la première fois dans sa jeune carrière.

L’Américaine a dégainé son télé­phone dès lors de son voyage retour à bord d’un jet privé, afin de montrer au grand public l’envers du décor ; une coupe cinq fois plus petite et beau­coup moins lourde, qui ferait même un peu cheap. Mais la numéro 2 mondiale ne s’en plaint pas, ou du moins c’est ce qu’elle laisse entendre, en usant de l’humour.

Coco Gauff shows the Roland Garros trophy she gets to take home. Cute and carryon size. 🥰❤️ pic.twitter.com/x92re45sI1 — LaWanda (@lawanda50) June 8, 2025

« Bonjour, je viens de gagner les Internationaux de Paris, ou Roland‐Garros, et le trophée que vous voyez est celui avec lequel on prend des photos, avec lequel on répond aux médias, etc. Mais en fait, nous ne l’emportons pas chez nous, il reste avec le tournoi. Je vais vous montrer celui que nous rame­nons à la maison, il est beau­coup plus petit. Voici donc celui que nous rame­nons à la maison. C’est une mini réplique du trophée. Je suppose qu’il faut le comparer… (rires). Il est vrai­ment petit. Pour réfé­rence, ceci c’est une bouteille de Perrier (rires), et ça, c’est un verre. C’est dire à quel point il est petit. Mais vous savez, ce sont les souve­nirs qui comptent le plus. C’est très joli et c’est comme une version minia­ture du vrai trophée. C’est celui que je vais ramener à la maison ! Voici donc la réfé­rence en image, pour que vous puis­siez voir la diffé­rence (rires). »