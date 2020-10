En conférence de presse après sa qualification en quart, Danielle Collins a eu le droit à une nouvelle question sur la situation sanitaire. L’Américaine s’est clairement agacée.

« Ce qui me dérange c’est qu’on pose la question encore et encore aux joueurs et que, bien entendu, nous sommes dans une situation de pandémie. On est ici pour jouer au tennis. Je pense que vous devriez parler tennis. J’ai joué en 3 sets. Il y a eu des tournants dans le match et personne ne m’a posé des questions », a lâché Collins.