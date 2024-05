Finaliste du WTA 500 de Strasbourg la semaine dernière et auteure d’une ultime saison impres­sion­nante, Danielle Collins a abordé Roland‐Garros avec des certitudes.

Interrogé sur sa parti­ci­pa­tion au tournoi alsa­cien après sa victoire au premier tour contre Caroline Dolehide, la numéro dix mondiale a donné une réponse amusante, sur le plateau de Tennis Channel.

🇺🇸❓ Pourquoi Danielle Collins a décidé de jouer un WTA 500 à Strasbourg avant #RolandGarros



🗣️ « Je pense que c’était la meilleure prépa­ra­tion. Et je dois dire la vérité…j’ai des factures à payer. On ne fait pas d’argent pendant les entraî­ne­ments » 😭pic.twitter.com/Ym4pMqlPuz — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 28, 2024

« La meilleure prépa­ra­tion, ce sont les matches. C’était bien qu’il y ait un tournoi de niveau WTA 500, la semaine précé­dant un Grand Chelem. Et j’ai fait quelques bons matches. J’ai senti que ce serait le meilleur entraî­ne­ment pour moi. J’ai pensé à ne pas y aller pendant une seconde. Puis je me suis dit, tu vas t’en­nuyer. Je dois aussi dire la vérité. J’ai des factures à payer et les semaines d’en­traî­ne­ment, tu ne fais pas d’argent. Les semaines de tournoi, tu récu­pères des chèques. »