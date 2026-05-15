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Concernant son destin, Djokovic n’a plus qu’une semaine à attendre !

Par
Jean Muller
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Tête de série 4 de Roland Garros, le Serbe a sûre­ment mis une crois sur le calen­drier à la date du 21 Mai. Cette date est celle du tirage au sort du tableau du rendez‐vous de la porte d’Auteuil.

Même s’il en a vu d’autres, cela l’ar­ran­ge­rait forcé­ment qu’il ne soit pas dans la partie de tableau de Jannik Sinner même si d’autres adver­saires dange­reux peuvent lui barrer la route avant la finale.

Il reste que ce serait une vraie source de moti­va­tion de se dire qu’il pour­rait défier l’ogre du circuit sur le central du Philippe Chatrier d’au­tant que si ce duel a lieu il serait sûre­ment large­ment soutenu par le public.

Après cette finale pour l’ins­tant hypo­thé­tique peut aussi être cruelle si Sinner comme c’est le cas aujourd’hui face à tous ces adver­saires lui roule dessus…

 

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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