Tête de série 4 de Roland Garros, le Serbe a sûrement mis une crois sur le calendrier à la date du 21 Mai. Cette date est celle du tirage au sort du tableau du rendez‐vous de la porte d’Auteuil.
Même s’il en a vu d’autres, cela l’arrangerait forcément qu’il ne soit pas dans la partie de tableau de Jannik Sinner même si d’autres adversaires dangereux peuvent lui barrer la route avant la finale.
Il reste que ce serait une vraie source de motivation de se dire qu’il pourrait défier l’ogre du circuit sur le central du Philippe Chatrier d’autant que si ce duel a lieu il serait sûrement largement soutenu par le public.
Après cette finale pour l’instant hypothétique peut aussi être cruelle si Sinner comme c’est le cas aujourd’hui face à tous ces adversaires lui roule dessus…
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 11:55