Tête de série 4 de Roland Garros, le Serbe a sûre­ment mis une crois sur le calen­drier à la date du 21 Mai. Cette date est celle du tirage au sort du tableau du rendez‐vous de la porte d’Auteuil.

Même s’il en a vu d’autres, cela l’ar­ran­ge­rait forcé­ment qu’il ne soit pas dans la partie de tableau de Jannik Sinner même si d’autres adver­saires dange­reux peuvent lui barrer la route avant la finale.

Il reste que ce serait une vraie source de moti­va­tion de se dire qu’il pour­rait défier l’ogre du circuit sur le central du Philippe Chatrier d’au­tant que si ce duel a lieu il serait sûre­ment large­ment soutenu par le public.

Après cette finale pour l’ins­tant hypo­thé­tique peut aussi être cruelle si Sinner comme c’est le cas aujourd’hui face à tous ces adver­saires lui roule dessus…