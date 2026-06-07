Grâce à sa victoire en finale contre la surprise du tournoi, Maja Chwalinska (6−2, 6–3), Mirra Andreeva est devenue la plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1992.

De passage en confé­rence de presse après le sacre de sa joueuse, la coach de la Russe de 19 ans, Conchita Martinez, est notam­ment revenue sur le tempé­ra­ment parfois diffi­cile de sa protégée au quotidien.

Q. Elle a dit qu’elle n’était pas si facile à vivre au quoti­dien. Que pensez‐vous de ce commen­taire ?

CONCHITA MARTINEZ : Eh bien, parfois elle ne l’est pas (rires). Parfois, elle ne l’est pas. Je ne vais pas vous mentir. C’est une fille super sympa en dehors du court ou dans la vie de tous les jours. Parfois, à l’entraînement, elle peut être un peu diffi­cile. Mais quand elle est disposée à écouter, travailler, prendre du recul et gérer ses émotions, elle n’a pas de limites.