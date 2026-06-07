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Conchita Martinez, coach d’Andreeva : « Je ne vais pas vous mentir, Mirra n’est pas toujours facile à vivre. C’est parfois compliqué de travailler avec elle »

Par
Baptiste Mulatier
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Grâce à sa victoire en finale contre la surprise du tournoi, Maja Chwalinska (6−2, 6–3), Mirra Andreeva est devenue la plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1992. 

De passage en confé­rence de presse après le sacre de sa joueuse, la coach de la Russe de 19 ans, Conchita Martinez, est notam­ment revenue sur le tempé­ra­ment parfois diffi­cile de sa protégée au quotidien.

Q. Elle a dit qu’elle n’était pas si facile à vivre au quoti­dien. Que pensez‐vous de ce commen­taire ?
CONCHITA MARTINEZ : Eh bien, parfois elle ne l’est pas (rires). Parfois, elle ne l’est pas. Je ne vais pas vous mentir. C’est une fille super sympa en dehors du court ou dans la vie de tous les jours. Parfois, à l’entraînement, elle peut être un peu diffi­cile. Mais quand elle est disposée à écouter, travailler, prendre du recul et gérer ses émotions, elle n’a pas de limites.

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 13:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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