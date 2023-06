Jimmy Connors anime un podcast inti­tulé « Avantage Connors » dans lequel i revient sur l’actualité du tennis et notam­ment dans le dernier épisode sur la riva­lité entre Iga Swiatek et Aryna Sabalenka cette saison.

Les deux premières joueuses mondiales possèdent cette année le même nombre de titres, en Grand Chelem, en tournoi WTA et respec­ti­ve­ment 5145 et 5675 points cette saison à la Race.

L’ancien lauréat de huit tour­nois de Grand‐Chelem aurait aimé voir une finale entre la Polonaise et la Biélorusse…

« La finale de rêve entre Sabalenka et Iga, le match que tout le monde atten­dait et voulait avoir. Mais comme je l’ai dit, vous pouvez appeler ça de la chance ou autre chose, si vous revenez en arrière, Federer n’a pas atteint beau­coup de finales contre Nadal. Même Djokovic et Nadal n’ont pas disputé beau­coup de finales contre lui non plus », a expliqué Jimmy Connors.