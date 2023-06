Connu pour ne pas manier la langue de de bois, Jimmy Connors n’a pas trahi sa répu­ta­tion alors qu’il s’ex­pri­mait sur son podcast Advantage Connors à propos des crampes de Carlos Alcaraz lors de la demi‐finale de Roland‐Garros face à Novak Djokovic.

« Alcaraz, tout le monde pensait qu’il était arrivé à matu­rité et c’est le cas. Il a 20 ans et il a déjà gagné un Grand Chelem, mais il y a des joueurs, comme Djokovic, qui ne sont pas prêts à se laisser faire et à dire : ‘D’accord, tu peux l’avoir main­te­nant’. Il va devoir le mériter. Djokovic est en pleine forme et il l’a prouvé. Alcaraz avait des crampes après le deuxième set. Pour moi, c’est inac­cep­table. Je ne sais pas si c’est le fait de son équipe ou si les nerfs ont joué un rôle, mais des crampes au troi­sième set… Je sais que Djokovic met beau­coup de pres­sion sur vous, mais vous devez être prêt à jouer cinq sets. Surtout à Roland‐Garros contre un gars comme lui. »