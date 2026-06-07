Angelo Binaghi ne va pas se faire que des amis avec une telle déclaration.
Récemment interviewé par plusieurs médias de son pays, le président de la fédération italienne de tennis a osé une comparaison assez déplacée et surtout gratuite entre son compatriote, Jannik Sinner, et Carlos Alcaraz.
Alors que l’Espagnol a récemment commandé, auprès d’une entreprise spécialisée dans les yachts, un catamaran de luxe estimé à 9 millions d’euros, Binaghi a décidé d’insister sur ce point afin de glorifier la mentalité du numéro 1 mondial, qui, rappelons‐le, réside à Monaco et possède plusieurs modèles de voitures de course.
It’s disgraceful that Binaghi, as president of the Italian Tennis Federation, feels entitled to comment on Alcaraz’s private life.— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) June 7, 2026
I can’t imagine other presidents saying this, yet the ATP president continues to be friends and give platform to Binaghi who repeatedly acts his way pic.twitter.com/nWOH5TQJ5N
« Aujourd’hui, nous avons un champion, tombé du ciel, qui mène le mouvement en montrant l’exemple du travail acharné. Puis‐je le dire ? Contrairement à Alcaraz, Jannik ne s’achètera jamais un yacht à six millions d’euros (neuf en réalité). J’en suis sûr, et je ne pense pas que l’on me prouvera le contraire. »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 16:31