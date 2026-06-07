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« Contrairement à Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ne s’achètera jamais un yacht à 9 millions d’euros », lâche Angelo Binaghi, président de la fédé­ra­tion italienne

Par
Thomas S
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Angelo Binaghi ne va pas se faire que des amis avec une telle déclaration.

Récemment inter­viewé par plusieurs médias de son pays, le président de la fédé­ra­tion italienne de tennis a osé une compa­raison assez déplacée et surtout gratuite entre son compa­triote, Jannik Sinner, et Carlos Alcaraz.

Alors que l’Espagnol a récem­ment commandé, auprès d’une entre­prise spécia­lisée dans les yachts, un cata­maran de luxe estimé à 9 millions d’euros, Binaghi a décidé d’in­sister sur ce point afin de glori­fier la menta­lité du numéro 1 mondial, qui, rappelons‐le, réside à Monaco et possède plusieurs modèles de voitures de course. 

« Aujourd’hui, nous avons un cham­pion, tombé du ciel, qui mène le mouve­ment en montrant l’exemple du travail acharné. Puis‐je le dire ? Contrairement à Alcaraz, Jannik ne s’achètera jamais un yacht à six millions d’euros (neuf en réalité). J’en suis sûr, et je ne pense pas que l’on me prou­vera le contraire. »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 16:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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