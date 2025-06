Alors qu’il n’avait jamais dépassé le deuxième tour à Roland‐Garros, et qu’il n’a jamais caché son aver­sion pour la terre battue, Alexander Bublik s’est offert le droit de défier Jannik Sinner en quarts de finale de Roland‐Garros, en ayant notam­ment battu Jack Draper en quatre sets.

Selon Rick Macci, ancien forma­teur des soeurs Williams, l’ac­tuel 62e joueur mondial va battre un record face au numéro 1 mondial ce mercredi.

« Bublik tentera un nombre record d’amor­ties contre Sinner, plus que n’im­porte quel autre joueur ayant jamais parti­cipé à Roland‐Garros. »

Bublik will try a Record Number of Drop Shots against Sinner than any player that has ever played at the French Open.@AlexBublik12