Corentin Moutet a tout donné ce mardi dans la chaleur du court Simmone‐Mathieu, mais le local a fini par céder en cinq sets face à un Vit Kopriva impassible et très régulier : 6–3, 5–7, 6–4, 3–6, 6–3, en 4h25 de jeu.
De passage en conférence de presse d’après match, l’actuel 34e mondial a fait part de problèmes physiques qui le poursuivent suite à une décision forte prise en fin de saison 2025 concernant la Coupe Davis.
« Je ne sais pas contre quoi je lutte franchement. Ce que je sais, c’est qu’en fin d’année dernière, j’ai sacrifié mon corps pour pouvoir jouer cette Coupe Davis, et je le paie aujourd’hui. C’est une certitude : j’ai joué deux mois l’année dernière en fin d’année avec une fracture de la main, ce que je n’aurais pas dû faire. Comme je le disais avant le tournoi : ce sont des choix que je ne regrette pas. Je donnerais tout pour honorer une sélection en équipe de France. Je ne sais pas combien de mois après, j’ai toujours mal à la main, donc c’est un peu frustrant. Malgré tout, j’essaie de m’entraîner, de faire le maximum, jour après jour, en essayant d’être courageux, de croire que ça va tourner. Et ça va tourner à un moment. Ça prend du temps malheureusement. Mais c’est le sport. C’est ce qui fait les grands joueurs et qui va me permettre un jour de devenir un grand joueur, c’est d’accepter les moments de chaos et de ne pas s’écrouler là‐dedans. C’est ce qui définit un grand joueur : c’est les moments de chaos. Les moments de succès c’est super facile, tout le monde est pour nous, tout nous sourit, c’est facile d’être en forme dans ces moments. Si dans le chaos on arrive à garder la tête haute, rester courageux et continuer à aller à l’entraînement, c’est ce qui fait que ça me sourira dans le futur. »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 20:20