En confé­rence de presse après sa défaite en trois sets contre Novak Djokovic au deuxième tour de Roland‐Garros, Corentin Moutet s’est exprimé sur l’état de forme de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qu’il a encensé.

« Je ne suis pas dans son corps. Il y a ce qu’il montre et ce qu’il ressent. En tout cas, c’est un énorme cham­pion. Il n’y a pas mille choses à dire. Il n’y a pas de débat. Il a une disci­pline hors norme, c’est une exemple. Il mérite d’avoir la carrière qu’il a et d’être dans la forme qu’il est à son âge. Tous les jours, il est disci­pliné, il prend soin de son corps, de sa tête. Il le mérite, il n’y a pas de secret. Ce n’est pas un miracle, c’est du travail et de la discipline. »