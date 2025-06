Absent du box lors de la finale de sa fille Coco contre Aryna Sabalenka, Corey Gauff a expliqué pour­quoi, lors d’un entre­tien accordé à Tennis Channel. Si le père de l’Américaine s’éclipse souvent en raison du stress procuré, il veille à toujours garder un oeil sur le match depuis un écran en direct.

Mais au moment de rejoindre la tribune après l’ob­ten­tion d’une balle de match et d’enfin célé­brer la victoire avec tout son clan, Corey Gauff a reçu une jolie frayeur de la part de la numéro deux mondiale.

Journaliste : « Nous voyons votre femme Candi dans les tribunes et elle priait lors du dernier match, mais Corey, nous ne savions pas où vous étiez. Vous étiez, je pense, quelque part dans le stade mais pas dans la tribune. Alors où diable étiez‐vous ? »

Corey Gauff : « En fait, j’étais censé être dans la salle de repos mais cet espace était indis­po­nible. Je me suis donc en quelque sorte rangé dans la zone de trans­port et j’ai regardé le match sur mon iPad. Et en règle géné­rale, je baisse le volume ou je mets de la musique pendant que je regarde le match, pour ne pas avoir à entendre les commen­taires. Et quand je suis monté, au moment de la première balle de match, j’ai commencé à marcher vers le box et elle l’a perdue (rires). J’ai donc fait demi‐tour, je suis retourné m’as­seoir à ma place et j’ai dit : ‘Je ne bougerai pas tant que ce ne sera pas fini’ (rires). »