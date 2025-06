Coco Gauff le sait, Loïs Boisson avance avec le plein de confiance avant leur demi‐finale de ce jeudi. La Française a disposé coup sur coup de Jessica Pegula et Mirra Andreeva, en propo­sant un tennis très solide.

La 361e joueuse mondiale pourra compter sur un court Philippe‐Chatrier qu’on espère chaud bouillant. Un élément qui est loin d’ef­frayer la 2e joueuse mondiale, comme elle l’a confié en confé­rence de presse après sa victoire contre Madison Keys.

« Elle fait un super tournoi. Si je dois jouer contre elle (la confé­rence de presse a eu lieu pendant le match de Loïs Boisson contre Andreeva, ndlr), à quoi dois‐je m’at­tendre ? J’ai déjà joué contre Jasmine (Paolini) et Sara (Errani) à Rome. J’ai joué Caroline (Garcia) et Kristina (Mladenovic) ici. J’ai donc une certaine expé­rience face à un public qui ne vous encou­rage pas. C’est quelque chose que j’at­tends avec impa­tience. J’espère que tout le monde sera respec­tueux. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave. Je pense que cela rend le match passion­nant et je ne peux pas être irrité par le fait que quel­qu’un encou­rage le héros de sa nation, parce que je ferais la même chose. »