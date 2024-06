Iga Swiatek n’a pas fait de détail ce dimanche pour rejoindre les quarts de finale de Roland‐Garros pour la cinquième année consé­cu­tive. Opposée à la « pauvre » Anastasia Potapova, la numéro 1 mondiale s’est imposée en tout juste 40 minutes sur le score cinglant de 6–0, 6–0.

Programmée juste après la Polonaise sur le Philippe‐Chatrier, l’Américaine Cori Gauff, qui a elle aussi faci­le­ment disposé de l’Italienne Cocciaretto (6−1, 6–2, en 1h), a été inter­rogée en confé­rence de presse d’après match sur le match express de sa collègue.

« Oui, je me suis dit que le match… d’ha­bi­tude, si vous êtes après elle, vous savez que ce sera proba­ble­ment un match rapide. Je me suis donc dit que le match dure­rait proba­ble­ment 1h15, 1h au minimum. Mais je ne m’at­ten­dais pas du tout à 40 minutes. Cela n’a pas vrai­ment eu d’in­ci­dence parce que je le savais. Nous l’avions prévu. Donc, oui, c’est l’une de ces choses que l’on planifie. Je ne me suis pas sentie affectée par la vitesse à laquelle cela s’est déroulé. »