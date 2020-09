Après sa victoire en deux sets face à sa compatriote Chloé Paquet, Alizé Cornet a évoqué en conférence de presse l’absence de public. Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour elle ?

« Le public français est très exigeant, très difficile à conquérir. Et donc, si on ne joue pas son meilleur tennis, si on n’a pas la meilleure attitude sur le court, ils peuvent être très durs avec vous, a avancé Alizé. Jouer sans lui est une expérience différente, une expérience nouvelle. J’ai bien apprécié, c’était bien plus tranquille ce soir. On s’est un peu habitué avec l’US Open, ça ne me gêne plus. »