Si elle n’ap­prouve ni la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure les joueurs russes et biélo­russes, ni celle de la WTA de retirer les points du tournoi, Alizé Cornet jouera quoi qu’il arrive à Londres dans quelques semaines. L’objectif ? Égaler le record de parti­ci­pa­tions consé­cu­tives en Grand Chelem de la Japonaise Ai Sugiyama.

« J’ai trouvé que cette déci­sion était plutôt brutale. Mais cela ne va pas affecter ma déci­sion de parti­ciper ou non. Vous savez, moi, je veux un record de victoires consé­cu­tives en Grands Chelems, il faut donc que j’y aille mais, peu importe. On peut avoir le senti­ment que c’est un tournoi d’ex­hi­bi­tion quand on n’a pas de points. Il y a bien sûr le « Prize money », ce n’est quand même pas insi­gni­fiant, et puis la déci­sion incom­bera à chaque joueur de parti­ciper ou non. Pour moi, tout cela est un petit peu exagéré mais il faut accepter. »