Quelques minutes après sa défaite au 1er tour contre Harmony Tan, Alizé Cornet a exprimé évidem­ment sa décep­tion. Elle a égale­ment répondu à une ques­tion sur Serena Williams. Le jour­na­liste lui a demandé si sa diffi­cile quête d’un 24e Grand Chelem était un problème mental en plus d’une donnée physique…La Française n’était pas vrai­ment d’accord.

« Cela me gêne un peu quand on dit que cela se joue au niveau mental parce que Serena est telle­ment une bête mentale juste­ment. Oui, elle a échoué en finale 3 fois. On ne doit pas avoir les mêmes problèmes mentaux elle et moi. On n’est pas sur la même échelle mentale j’ai envie de dire. Je lui souhaite de remporter son 24e Grand Chelem. Je n’ai pas d’avis à donner là‐dessus. Roland ce n’est peut‐être pas le tournoi où ce sera le plus facile pour elle parce que la dimen­sion physique est beau­coup plus impor­tante. Après, je pense qu’elle a encore le tennis pour le faire et encore l’envie. En tout cas, ce serait une belle histoire qu’elle y arrive. Ici, ce n’est pas là où je la vois favo­rite en tout cas. »