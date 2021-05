Double fina­liste à Roland‐Garros (1998 et 2001) et désor­mais consul­tant, Alex Corretja a récem­ment accordé une inter­view à Eurosport dans laquelle il se penche sur les grands favoris de Roland Garros qui débu­tera ce dimanche 30 mai. Et sans grande surprise, il fait de son compa­triote Rafael Nadal l’im­mense favori malgré la montée en puis­sance de la nouvelle génération.

« Il y a Novak Djokovic bien sûr, il y a Dominic Thiem, il y a Stefanos Tsitsipas, il y a Alexander Zverev, il y a Diego Schwartzman. Bien sûr, nous en voyons d’autres comme Matteo Berrettini, Casper Ruud, ces gars‐là peuvent riva­liser un temps avec Rafa mais je ne suis pas sûr qu’ils puissent le faire sur un match au meilleur des cinq sets. Si Thiem va bien, c’est proba­ble­ment celui contre lequel Rafa peut souf­frir le plus sur terre battue à cause de son style de jeu. Il a un bon coup droit, un bon revers, un bon service et il n’a pas besoin de reculer trop loin pour frapper son revers. Mais je pense toujours que [la victoire] c’est entre les mains de Rafa Nadal plus que quiconque. »