Consultant star d’Eurosport et égale­ment inter­viewer sur le court Philippe‐Chatrier durant la quin­zaine, Alex Corretja a eu une sortie remar­quée à quelques heures du fameux choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, le 59e. L’Espagnol consi­dère en effet que ce duel est le plus grand de tous les temps, tout simplement.

« Même si j’adore les Nadal‐Federer, Lendl‐McEnroe et Becker‐Edberg, nous devrions consi­dérer le Nadal‐Djokovic comme la plus grande riva­lité de tous les temps. Djokovic et Nadal, les deux sont des battants, ils se donnent toujours à 100% et vous savez que jusqu’à la fin du match, ils peuvent revenir. C’est telle­ment diffi­cile de gagner des points. Si vous êtes Rafa, vous aimez déplacer votre adver­saire d’un côté à l’autre. Si tu es Novak, tu vas t’ac­cro­cher, mélanger ton jeu, bien servir, lâcher des coups. Tout va se passer dans ce match et surtout sur la terre battue, où ils doivent souf­frir plus que d’ha­bi­tude et être plus patients que sur le gazon ou les courts en dur, où ils peuvent peut‐être trouver des coups gagnants plus faciles. »