Alors que les éliminations précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, combinées au forfait de Carlos Alcaraz, avaient ouvert le tableau et fait peser une pression supplémentaire sur Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem, Alex Corretja se montre impressionné par la maîtrise affichée par le numéro 3 mondial. Du moins jusqu’à la finale.
🎾 🇩🇪 Zverev, ante la oportunidad de ganar el primer Grand Slam de su carrera— El Larguero (@ellarguero) June 5, 2026
😅« Cada vez que le ha tocado una final de Grand Slam contra Alcaraz o Sinner se ve que es un pelín inferior »
😠 « Está jugando más AGRESIVO y, ayudado de un servicio, hace más cosas »@alexcorretja74 pic.twitter.com/H5Wgqhu5ud
« Ce qui me plaît le plus chez Zverev, c’est sans aucun doute qu’il endosse ce rôle qu’on lui a souvent demandé d’endosser : pourquoi ne donnait‐il pas le meilleur de lui‐même, pourquoi y avait‐il des moments où il semblait ne pas avoir, mentalement, l’état d’esprit d’un champion ? Je pense qu’il est un champion parce qu’il a remporté deux Masters de fin d’année, plusieurs Masters 1000, qu’il a disputé des finales de Grand Chelem, qu’il a été numéro deux mondial, mais chaque fois qu’il a dû affronter une finale de Grand Chelem très difficile, comme contre Alcaraz ou contre Sinner, il a succombé, car je pense que si Alcaraz et Sinner étaient en forme, son niveau était légèrement inférieur. Cette fois‐ci, depuis le départ de Sinner et celui de Djokovic, je pense qu’il a endossé ce rôle de favori et qu’il s’en sort très bien. Je pense donc qu’il a atteint la finale grâce à ses propres mérites et en jouant un tennis bien plus agressif que ce qu’il avait l’habitude de pratiquer dans ce genre de tournois, où il spéculait peut‐être parfois un peu plus, en revanche, maintenant, son excellent service l’a aidé. Je pense que son revers a toujours bien fonctionné, mais maintenant, il frappe plus fort côté coup droit et surtout, il varie davantage son jeu : il monte au filet, fait quelques amortis. Je pense donc sincèrement qu’il est arrivé en finale en pleine forme pour pouvoir la remporter ce dimanche. »
Publié le samedi 6 juin 2026 à 16:26