Alors que les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, combi­nées au forfait de Carlos Alcaraz, avaient ouvert le tableau et fait peser une pres­sion supplé­men­taire sur Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem, Alex Corretja se montre impres­sionné par la maîtrise affi­chée par le numéro 3 mondial. Du moins jusqu’à la finale.

🎾 🇩🇪 Zverev, ante la opor­tu­nidad de ganar el primer Grand Slam de su carrera



😅« Cada vez que le ha tocado una final de Grand Slam contra Alcaraz o Sinner se ve que es un pelín infe­rior »



😠 « Está jugando más AGRESIVO y, ayudado de un servicio, hace más cosas »@alexcorretja74 pic.twitter.com/H5Wgqhu5ud — El Larguero (@ellarguero) June 5, 2026

« Ce qui me plaît le plus chez Zverev, c’est sans aucun doute qu’il endosse ce rôle qu’on lui a souvent demandé d’en­dosser : pour­quoi ne donnait‐il pas le meilleur de lui‐même, pour­quoi y avait‐il des moments où il semblait ne pas avoir, menta­le­ment, l’état d’es­prit d’un cham­pion ? Je pense qu’il est un cham­pion parce qu’il a remporté deux Masters de fin d’année, plusieurs Masters 1000, qu’il a disputé des finales de Grand Chelem, qu’il a été numéro deux mondial, mais chaque fois qu’il a dû affronter une finale de Grand Chelem très diffi­cile, comme contre Alcaraz ou contre Sinner, il a succombé, car je pense que si Alcaraz et Sinner étaient en forme, son niveau était légè­re­ment infé­rieur. Cette fois‐ci, depuis le départ de Sinner et celui de Djokovic, je pense qu’il a endossé ce rôle de favori et qu’il s’en sort très bien. Je pense donc qu’il a atteint la finale grâce à ses propres mérites et en jouant un tennis bien plus agressif que ce qu’il avait l’habitude de prati­quer dans ce genre de tour­nois, où il spécu­lait peut‐être parfois un peu plus, en revanche, main­te­nant, son excellent service l’a aidé. Je pense que son revers a toujours bien fonc­tionné, mais main­te­nant, il frappe plus fort côté coup droit et surtout, il varie davan­tage son jeu : il monte au filet, fait quelques amortis. Je pense donc sincè­re­ment qu’il est arrivé en finale en pleine forme pour pouvoir la remporter ce dimanche. »