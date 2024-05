Alors qu’il existe beau­coup d’in­ter­ro­ga­tions sur la forme et le niveau de Novak Djokovic cette saison, le double fina­liste à Roland‐Garros, Alex Corretja, s’est montré rassu­rant au micro d’Eurosport.

« Honnêtement, je ne m’in­quiète pas pour lui, car lorsque vous écono­misez de l’énergie et que vous vous concen­trez sur l’évé­ne­ment suivant, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter. Il a fait à peu près ce qu’il voulait. Je ne vois pas Novak souf­frir ou se battre de la même manière lors­qu’il joue des tour­nois impor­tants comme les Masters 1000. Mais main­te­nant, quand il arrive à Roland‐Garros, à Wimbledon, aux Jeux olym­piques, à l’US Open, il sait qu’il doit tout donner. C’est pour­quoi il est certain que sa forme pour­rait aller cres­cendo dans ce tournoi. Il pour­rait avoir besoin de souf­frir à un moment donné, et il sera prêt. Je pense que nous allons voir une bonne version de Novak. Je serais très surpris si Novak n’at­tei­gnait pas au moins les demi‐finales. »

Le numéro 1 mondial fera son entrée en lice ce mardi à 20h15 au premier tour contre le Français Pierre‐Hugues Herbert.