Enzo Couacaud a offert une belle résis­tance contre Pablo Carreno Busta mais s’est incliné en quatre sets (2–6, 6–3, 6–4, 6–4).

Une entame parfaite

Sans complexe, Couacaud s’est montré très solide sur son enga­ge­ment (87% de points gagnés sur sa première balle). Le Français a profité des nombreuses erreurs de Carreno Busta pour breaker deux fois et boucler le premier set en 30 minutes.

Retour sur terre dans la deuxième manche

La suite est plus compli­quée pour le Mauricien dont les frappes se sont légè­re­ment raccour­cies. En face, on a retrouvé le Pablo Carreno Busta qu’on connait. Plus régu­lier, l’Espagnol a mis davan­tage de poids dans ses frappes pour remporter le deuxième acte 6–3.

L’expérience a fait la différence

Un véri­table combat s’est installé dans le troi­sième set. Le Français peut regretter son manque d’efficacité sur ses occa­sions de break (0/5). Solide en revers, le 12ème joueur mondial parvient à trouver de belles zones et prend l’engagement de son adver­saire en toute fin de manche.

Carreno Busta peut conclure

Breaké d’entrée dans le quatrième set, le trico­lore s’est bien accroché mais n’a pas pu rattraper son retard. Ce match lui servira sans doute dans son appren­tis­sage du plus haut niveau.