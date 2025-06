Quoi de mieux qu’o­pérer en tant que sparring‐partner de Carlos Alcaraz toute une quin­zaine à Roland‐Garros, pour analyser le jeu d’un numéro deux mondial.

Si Enzo Couacaud est revenu sur cette anec­dote folle au micro de Eurosport, cette expé­rience a permis au 454e à l’ATP de se placer au plus près des meilleurs joueurs du circuit. Et d’après ses obser­va­tions, l’Espagnol serait parti­cu­liè­re­ment doué pour masquer ses coups, qu’il s’agisse de drop shots ou d’accélérations.

« L’aspect du jeu le plus impres­sion­nant chez lui, c’est vrai­ment sa capa­cité à avoir une accé­lé­ra­tion sur 10–15 centi­mètres qui est phéno­mé­nale. Un mec comme Sinner, par exemple, on le voit quand il veut frapper fort. Carlos, on ne le voit pas. Il y a des moments où avec le même geste, d’un coup, il décide d’en mettre plus. Et sur 5–10 centi­mètres, il a une capa­cité de mettre une gifle qui est assez incroyable. »