Comme Andy Roddick, Jim Courier a donné son avis sur la course au 21e Grand Chelem. La diffé­rence ne se fera pas forcé­ment à l’Open d’Australie, où Novak Djokovic ne pourra peut‐être pas jouer à cause de la vacci­na­tion obli­ga­toire, et où Rafael Nadal ne sera pas favori face à Daniil Medvedev ou Alexander Zverev.

Alors une grande bagarre aura sûre­ment lieu plus tard en 2022, à Roland‐Garros. Sur Tennis Channel, Jim Courier place Rafa un chouïa au‐dessus de Nole, malgré le point d’in­ter­ro­ga­tion sur l’état physique du Majorquin.

« Pour Rafa, comment va‐t‐il réagir ? Comment son pied se portera après qu’il ait passé une bonne partie de la saison à essayer de le réparer, depuis qu’il l’a lâché à Roland Garros ? Il est toujours le favori à Roland Garros, très très légè­re­ment au‐dessus de Novak à mon avis, en suppo­sant qu’ils soient tous les deux en bonne santé », a estimé le double‐vainqueur des Internationaux de France.