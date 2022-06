Directeur de Tennis Australia et de l’Open d’Australie, Craig Tiley a donné son avis sur le 14e titre remporté par Rafael Nadal à Roland‐Garros lors du podcast The AO Show. Celui qui a remis la coupe du vain­queur à l’Espagnol en début d’année à Melbourne a telle­ment été marqué par ce nouvel exploit qu’il compare tout simple­ment Rafa à un demi‐dieu bien connu.

« Nadal, c’est Hercule ! Il n’y a rien d’autre à dire sur lui, et je pense qu’il surprend même sa propre équipe. Il restera dans les annales comme l’un des plus grands joueurs, si ce n’est le plus grand, et il a encore beau­coup à faire. La façon dont il a traversé le tournoi pour le gagner de manière aussi convain­cante, c’est honnê­te­ment remarquable. »