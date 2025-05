Alors qu’elle s’était plainte à Strasbourg du travail d’un camé­raman, l’Américaine a bien voulu préciser sa pensée alors qu’en coulisses tout le monde sait que Danielle semble un peu stressée par les « gens » et la « foule ».

« Je m’aper­çois qu’en tant que femme, demander d’avoir davan­tage d’es­pace personnel pose des problèmes à un grand nombre de personnes. C’est pathé­tique si vous voulez mon avis. Pourquoi en parle‐t‐on ? Personne n’a réussi à ajuster les choses. Regardez qui s’est mis juste au‐dessus pour pouvoir me photo­gra­phier de plus près, alors que j’es­saie de me concen­trer. J’essaie d’être la plus concen­trée possible. Mon travail exige au niveau physique, émotionnel et logique de rester toujours très concen­trée. Il m’in­combe fina­le­ment de mettre tout cela ensemble. Imaginez que vous ayez quel­qu’un qui soit là, collé, à mon adver­saire, mais juste devant moi, presque plaqué contre moi. Est‐ce vrai­ment néces­saire vu toute la tech­no­logie à notre dispo­si­tion aujourd’hui pour avoir un bon cliché ? »