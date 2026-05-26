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Daniil Medvedev, après sa défaite au premier tour : « Je sais pour­quoi je ne joue pas toujours mon meilleur tennis ici, mais si je le dis, ça ressem­blera à des excuses »

Par
Baptiste Mulatier
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C’est la sensa­tion de ce premier tour à Roland‐Garros : l’élimination dès son entrée en lice de Daniil Medvedev face à l’Australien Adam Walton, 97e mondial.

Une nouvelle désillu­sion pour le Russe, battu d’entrée pour la septième fois en dix parti­ci­pa­tions au Grand Chelem parisien.

En confé­rence de presse, le 8e joueur mondial a d’ailleurs laissé entendre qu’il connais­sait parfai­te­ment les raisons de ses diffi­cultés récur­rentes porte d’Auteuil… tout en refu­sant d’en dire davantage.

Q. Vous avez évoqué les condi­tions qui affectent votre jeu. Pouvez‐vous expli­quer exac­te­ment ce que cela signifie pour vous ?
DANIIL MEDVEDEV : Je ne veux pas cher­cher d’excuses. Je sais pour­quoi je ne joue pas toujours à mon meilleur niveau à Roland‐Garros, mais si je le dis, ça ressem­blera à des excuses. Je garde donc ça pour moi (souriant).

Publié le mardi 26 mai 2026 à 17:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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