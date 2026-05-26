C’est la sensa­tion de ce premier tour à Roland‐Garros : l’élimination dès son entrée en lice de Daniil Medvedev face à l’Australien Adam Walton, 97e mondial.

Une nouvelle désillu­sion pour le Russe, battu d’entrée pour la septième fois en dix parti­ci­pa­tions au Grand Chelem parisien.

En confé­rence de presse, le 8e joueur mondial a d’ailleurs laissé entendre qu’il connais­sait parfai­te­ment les raisons de ses diffi­cultés récur­rentes porte d’Auteuil… tout en refu­sant d’en dire davantage.

Q. Vous avez évoqué les condi­tions qui affectent votre jeu. Pouvez‐vous expli­quer exac­te­ment ce que cela signifie pour vous ?

DANIIL MEDVEDEV : Je ne veux pas cher­cher d’excuses. Je sais pour­quoi je ne joue pas toujours à mon meilleur niveau à Roland‐Garros, mais si je le dis, ça ressem­blera à des excuses. Je garde donc ça pour moi (souriant).