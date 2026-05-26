C’est la sensation de ce premier tour à Roland‐Garros : l’élimination dès son entrée en lice de Daniil Medvedev face à l’Australien Adam Walton, 97e mondial.
Une nouvelle désillusion pour le Russe, battu d’entrée pour la septième fois en dix participations au Grand Chelem parisien.
En conférence de presse, le 8e joueur mondial a d’ailleurs laissé entendre qu’il connaissait parfaitement les raisons de ses difficultés récurrentes porte d’Auteuil… tout en refusant d’en dire davantage.
Q. Vous avez évoqué les conditions qui affectent votre jeu. Pouvez‐vous expliquer exactement ce que cela signifie pour vous ?
DANIIL MEDVEDEV : Je ne veux pas chercher d’excuses. Je sais pourquoi je ne joue pas toujours à mon meilleur niveau à Roland‐Garros, mais si je le dis, ça ressemblera à des excuses. Je garde donc ça pour moi (souriant).
Publié le mardi 26 mai 2026 à 17:31