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Daniil Medvedev : « L’absence de Carlos Alcaraz ne change rien »

Par
Thomas S
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Toujours aussi sincère et lucide, Daniil Medvedev a été invité à s’ex­primer sur l’ab­sence de Carlos Alcaraz, double tenant du titre, sur cette édition de Roland‐Garros. Et si le Russe espère revoir son collègue le plus vite possible, il estime que son forfait ne change rien à son approche du tournoi compte tenu de son palmarès sur la terre battue parisienne.

« Pour être honnête, pour moi, ça ne change rien, parce que c’est Roland‐Garros. Je ne suis jamais allé en demi‐finale ici. Je prends les matchs les uns après les autres. Bien sûr, si j’arrive en demi‐finale et que je joue contre Jannik et que, disons, Carlos n’est pas de l’autre côté du tableau, je me dirais : « D’accord, c’est peut‐être un peu plus facile d’essayer de remporter le tournoi », mais pour l’instant, on n’en est pas là. Je joue mon premier tour, et j’ai déjà perdu six fois au premier tour à Roland‐Garros, donc voilà. Je veux juste faire de mon mieux, essayer d’aller plus loin dans le tableau. Que Carlos soit là ou pas, ça ne change pas grand‐chose à mon approche du tournoi. Mais sinon, j’espère qu’il reviendra vite. On sait qu’il ne jouera pas à Wimbledon, donc j’espère qu’il reviendra le plus vite possible avec ce qu’il a, je ne sais pas trop ce qu’il a, parce qu’on adore le voir aussi bien dans les vestiaires que sur le court. »

Publié le samedi 23 mai 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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