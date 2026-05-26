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Daniil Medvedev recadré par sa femme, Daria, lors de sa défaite dès le 1er tour : « Tu dois te comporter correc­te­ment. C’est pareil pour tout le monde »

Par
Thomas S
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C’est la grosse surprise de cette journée à Roland‐Garros : l’éli­mi­na­tion de Daniil Medvedev dès le premier tour face à l’in­vité austra­lien, Adam Walton, 97e mondial.

C’est la septième fois en dix parti­ci­pa­tions que le Russe s’in­cline d’en­trée sur le Grand Chelem parisien. 

Une mauvaise habi­tude pour l’ac­tuel 8e joueur mondial qui a comme d’ha­bi­tude pesté auprès de sa box pendant la rencontre. Sauf que cette fois, sa femme, Daria, n’a pas hésité à le remettre à sa place en lui demande notam­ment de soigner son atti­tude. Extraits. 

Daria Medvedev : « Il fait chaud pour tout le monde. Tout le monde en souffre. Tu dois te comporter correc­te­ment !
Daniil : Quand je commen­cerai à mettre la balle dans le court, je pourrai me comporter correctement. »

Ambiance…

Publié le mardi 26 mai 2026 à 15:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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