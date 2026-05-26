C’est la grosse surprise de cette journée à Roland‐Garros : l’éli­mi­na­tion de Daniil Medvedev dès le premier tour face à l’in­vité austra­lien, Adam Walton, 97e mondial.

C’est la septième fois en dix parti­ci­pa­tions que le Russe s’in­cline d’en­trée sur le Grand Chelem parisien.

Une mauvaise habi­tude pour l’ac­tuel 8e joueur mondial qui a comme d’ha­bi­tude pesté auprès de sa box pendant la rencontre. Sauf que cette fois, sa femme, Daria, n’a pas hésité à le remettre à sa place en lui demande notam­ment de soigner son atti­tude. Extraits.

😂😭 LOS DIÁLOGOS ENTRE MEDVEDEV Y SU ESPOSA MEDVEDEVA.



— Daria : « Hace calor para todos. Todos lo estamos sufriendo. ¡Tienes que compor­tarte ! »



— Daniil : « Cuando empiece a meter la pelota, empe­zaré a compor­tarme. »



💀☠️💀 pic.twitter.com/JS5BFm7c86 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 26, 2026

Daria Medvedev : « Il fait chaud pour tout le monde. Tout le monde en souffre. Tu dois te comporter correc­te­ment !

Daniil : Quand je commen­cerai à mettre la balle dans le court, je pourrai me comporter correctement. »

Ambiance…