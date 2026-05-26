C’est la grosse surprise de cette journée à Roland‐Garros : l’élimination de Daniil Medvedev dès le premier tour face à l’invité australien, Adam Walton, 97e mondial.
C’est la septième fois en dix participations que le Russe s’incline d’entrée sur le Grand Chelem parisien.
Une mauvaise habitude pour l’actuel 8e joueur mondial qui a comme d’habitude pesté auprès de sa box pendant la rencontre. Sauf que cette fois, sa femme, Daria, n’a pas hésité à le remettre à sa place en lui demande notamment de soigner son attitude. Extraits.
😂😭 LOS DIÁLOGOS ENTRE MEDVEDEV Y SU ESPOSA MEDVEDEVA.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 26, 2026
— Daria : « Hace calor para todos. Todos lo estamos sufriendo. ¡Tienes que comportarte ! »
— Daniil : « Cuando empiece a meter la pelota, empezaré a comportarme. »
💀☠️💀 pic.twitter.com/JS5BFm7c86
Daria Medvedev : « Il fait chaud pour tout le monde. Tout le monde en souffre. Tu dois te comporter correctement !
Daniil : Quand je commencerai à mettre la balle dans le court, je pourrai me comporter correctement. »
Ambiance…
Publié le mardi 26 mai 2026 à 15:42