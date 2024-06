Si les confé­rences de presse d’après match se suivent et se ressemblent avec souvent les mêmes ques­tions, il arrive parfois qu’un jour­na­liste brise cette routine en abor­dant un sujet un peu insolite.

Cela a notam­ment été le cas ce samedi lors du passage de Daniil Medvedev devant la presse après sa quali­fi­ca­tion en huitièmes de finale de Roland‐Garros (victoire en quatre sets contre Tomas Machac). Extraits.

Question : « Vous venez de dire quelque chose qui va dans le sens de ma

ques­tion. Vous avez dit que vous pouviez parler à n’im­porte qui. Pour le plaisir, si vous pouviez avoir un petit dîner avec trois personnes faisant partie de l’his­toire du tennis, n’im­porte qui. »

Daniil Medvedev : « C’est une drôle de ques­tion. Quand vous dites trois personnes, j’ai envie d’une conver­sa­tion honnête où je peux poser des ques­tions, ils peuvent poser des ques­tions, c’est privé, pas de caméras, et nous pouvons vrai­ment parler en toute honnê­teté. Je dirais en premier Novak (Djokovic). Deux autres, et dans l’his­toire du tennis vous dites… John McEnroe en deuxième, pas mal. Et Kafelnikov en troi­sième. Nous ne sommes pas proches mais ce sont mes trois choix. »