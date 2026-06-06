Nos confrères de Tennis Legend ont tiré la sonnette d’alarme sur la mise en scène proposée hier lors de la confé­rence de presse entre Matteo Arnaldi et Flavio Cobolli.

Il est vrai que si le virus de Matteo est conta­gieux, ce qui est possible, il ne fallait pas prendre ce petit risque même si une vraie distance de « sécu­rité » a été mise en place.

Dans deux jours, Cobolli, malade, déclare forfait avant la finale et c’est le plus gros scan­dale de l’année. https://t.co/wxay3dH8NJ — Tennis Legend (@TennisLegende) June 5, 2026

Déjà à Madrid, un virus circu­lait et il est vrai qu’avec autant de monde concentré sur un espace aussi restreint tout est possible surtout au niveau alimentaire.

On sait qu’une gastro foudroyante vous met complè­te­ment à plat et c’est exac­te­ment ce dont souffre visi­ble­ment l’Italien.

On comprend donc la crainte de nos amis de Tennis Legend.

On la partage même si l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi a simple­ment fait ce que dési­rait les joueurs puisque cette confé­rence de presse commune était l’idée de Flavio et Matteo.