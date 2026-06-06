Nos confrères de Tennis Legend ont tiré la sonnette d’alarme sur la mise en scène proposée hier lors de la conférence de presse entre Matteo Arnaldi et Flavio Cobolli.
Il est vrai que si le virus de Matteo est contagieux, ce qui est possible, il ne fallait pas prendre ce petit risque même si une vraie distance de « sécurité » a été mise en place.
Dans deux jours, Cobolli, malade, déclare forfait avant la finale et c’est le plus gros scandale de l’année. https://t.co/wxay3dH8NJ— Tennis Legend (@TennisLegende) June 5, 2026
Déjà à Madrid, un virus circulait et il est vrai qu’avec autant de monde concentré sur un espace aussi restreint tout est possible surtout au niveau alimentaire.
On sait qu’une gastro foudroyante vous met complètement à plat et c’est exactement ce dont souffre visiblement l’Italien.
On comprend donc la crainte de nos amis de Tennis Legend.
On la partage même si l’organisation du tournoi a simplement fait ce que désirait les joueurs puisque cette conférence de presse commune était l’idée de Flavio et Matteo.
Publié le samedi 6 juin 2026 à 10:45