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« Dans deux jours, Cobolli, malade, déclare forfait avant la finale et c’est le plus gros scan­dale de l’année » explique Tennis Legend

Par
Laurent Trupiano
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Nos confrères de Tennis Legend ont tiré la sonnette d’alarme sur la mise en scène proposée hier lors de la confé­rence de presse entre Matteo Arnaldi et Flavio Cobolli. 

Il est vrai que si le virus de Matteo est conta­gieux, ce qui est possible, il ne fallait pas prendre ce petit risque même si une vraie distance de « sécu­rité » a été mise en place.

Déjà à Madrid, un virus circu­lait et il est vrai qu’avec autant de monde concentré sur un espace aussi restreint tout est possible surtout au niveau alimentaire. 

On sait qu’une gastro foudroyante vous met complè­te­ment à plat et c’est exac­te­ment ce dont souffre visi­ble­ment l’Italien.

On comprend donc la crainte de nos amis de Tennis Legend.

On la partage même si l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi a simple­ment fait ce que dési­rait les joueurs puisque cette confé­rence de presse commune était l’idée de Flavio et Matteo.

Publié le samedi 6 juin 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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