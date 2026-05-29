Battu par l’Argentin Comesana en 5 manches (7−6, 4–6, 6–4, 2–6, 6–4) après une bataille folle, le joueur italien qui était le favori de ce duel en tant que tête de série 14 a bien failli dégoupiller.
En effet, Luciano s’est plaint du traitement subi de façon permanente par un spectateurs qui semble‐t‐il ne l’a pas épargné.
Il faut dire que depuis quelques années certains tournois de tennis et notamment Roland Garros et l’Open d’Australie semblent souvent incapables d’éviter certains dérapages dans les tribunes, l’ambiance oui, mais les comportements agressifs, non !
Últimamente, cada vez más, se ven cosas así en el tenis.— José Morón (@jmgmoron) May 28, 2026
Esto era impensable hace diez o viente años, pero el público se está radicalizando cada vez más y cualquier día vamos a ver un Cantona, a este paso. https://t.co/KydaDxOgSC
Comme le souligne notre confrère, un jour il se pourrait bien qu’un joueur s’en prenne réellement à un spectateur comme a pu le faire dans le football un certain Joël Cantona. Si cela arrive, cela voudra dire que c’est déjà trop tard.
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 10:09