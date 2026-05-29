Accueil Roland Garros

Darderi a failli en venir aux mains…

Par
Laurent Trupiano
-
15

Battu par l’Argentin Comesana en 5 manches (7−6, 4–6, 6–4, 2–6, 6–4) après une bataille folle, le joueur italien qui était le favori de ce duel en tant que tête de série 14 a bien failli dégoupiller. 

En effet, Luciano s’est plaint du trai­te­ment subi de façon perma­nente par un spec­ta­teurs qui semble‐t‐il ne l’a pas épargné. 

Il faut dire que depuis quelques années certains tour­nois de tennis et notam­ment Roland Garros et l’Open d’Australie semblent souvent inca­pables d’éviter certains déra­pages dans les tribunes, l’am­biance oui, mais les compor­te­ments agres­sifs, non ! 

Comme le souligne notre confrère, un jour il se pour­rait bien qu’un joueur s’en prenne réel­le­ment à un spec­ta­teur comme a pu le faire dans le foot­ball un certain Joël Cantona. Si cela arrive, cela voudra dire que c’est déjà trop tard.

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 10:09

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥