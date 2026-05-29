Battu par l’Argentin Comesana en 5 manches (7−6, 4–6, 6–4, 2–6, 6–4) après une bataille folle, le joueur italien qui était le favori de ce duel en tant que tête de série 14 a bien failli dégoupiller.

En effet, Luciano s’est plaint du trai­te­ment subi de façon perma­nente par un spec­ta­teurs qui semble‐t‐il ne l’a pas épargné.

Il faut dire que depuis quelques années certains tour­nois de tennis et notam­ment Roland Garros et l’Open d’Australie semblent souvent inca­pables d’éviter certains déra­pages dans les tribunes, l’am­biance oui, mais les compor­te­ments agres­sifs, non !

Últimamente, cada vez más, se ven cosas así en el tenis.



Esto era impen­sable hace diez o viente años, pero el público se está radi­ca­li­zando cada vez más y cual­quier día vamos a ver un Cantona, a este paso. https://t.co/KydaDxOgSC — José Morón (@jmgmoron) May 28, 2026

Comme le souligne notre confrère, un jour il se pour­rait bien qu’un joueur s’en prenne réel­le­ment à un spec­ta­teur comme a pu le faire dans le foot­ball un certain Joël Cantona. Si cela arrive, cela voudra dire que c’est déjà trop tard.