Daria Kastkina vit une situa­tion très diffi­cile depuis le 24 février 2022, date du début de l’in­va­sion mili­taire russe en Ukraine. En effet, à compter de ce jour, la 13e joueuse mondiale n’est plus revenue dans son pays après avoir exprimé son oppo­si­tion à la guerre.

Et cela ne s’est pas arrangé lors­qu’un membre du minis­tère des Sports russe a demandé à ce qu’elle soit quali­fiée « d’agent étranger » à cause notam­ment de son homo­sexua­lité assumée.

Interviewée par CBS News avant le début de Roland‐Garros, Kasatkina a évoqué avec beau­coup de sincé­rité et de courage ce contexte compliqué.

« Pour rentrer chez moi, évidem­ment, la guerre doit cesser. Et quelques lois doivent changer. Des lois homo­phobes ? Oui. Cela doit changer pour que je puisse me sentir en sécu­rité à mon retour chez moi. Ma maison me manque et un jour je vais revenir. Quand est‐ce que ce jour viendra ? Personne ne le sait. Mais j’at­ten­drai. Quand j’étais enfant, je souhai­tais pouvoir faire les bonnes choses quand je serai grande. Donc, on dirait que je n’ai pas trahi cette petite fille. »