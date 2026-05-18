En fait, depuis quelques années, il est clair que Roland Garros débute lors des qualifications.

C’est un tournoi dans le tournoi avec des gradins remplis et des fans venus encou­rager les espoirs, les seconds couteaux, mais aussi les stars deve­nues des quadra du circuit.

David Goffin, ex‐top 10, passou hoje da estreia no quali de Roland Garros.



Disputando sua última edição do torneio que já chegou às quartas, belga esteve extre­ma­mente emocio­nado.



E o barulho da torcida é de arre­piar.



Que esporte ! pic.twitter.com/Q7iA62iFcL — Marcela Linhares (@ma__linharess) May 18, 2026

David Goffin qui joue sa dernière saison ne vas pas nous contre­dire tant il était ému par sa victoire face à Tseng (6−3, 6–1) ce lundi. Soutenu comme jamais par ce public de connais­seurs, le Belge a craqué.

Interrogé sur le court, il a forcé­ment remercié le public qui s’est mis à scander son nom.

Du coup, comme l’émo­tion était trop forte, le Belge a eu du mal à trouver les mots, les yeux rougis par ses larmes.

« C’est dingue, je viens de gagner mon 1er tour des qualifs et je m’ex­prime comme si j’ar­rê­tais ma carrière alors qu’il me reste encore neuf match à gagner »

Quelle belle émotion, ce Roland Garros démarre bien !