En fait, depuis quelques années, il est clair que Roland Garros débute lors des qualifications.
C’est un tournoi dans le tournoi avec des gradins remplis et des fans venus encourager les espoirs, les seconds couteaux, mais aussi les stars devenues des quadra du circuit.
David Goffin, ex‐top 10, passou hoje da estreia no quali de Roland Garros.— Marcela Linhares (@ma__linharess) May 18, 2026
Disputando sua última edição do torneio que já chegou às quartas, belga esteve extremamente emocionado.
E o barulho da torcida é de arrepiar.
Que esporte ! pic.twitter.com/Q7iA62iFcL
David Goffin qui joue sa dernière saison ne vas pas nous contredire tant il était ému par sa victoire face à Tseng (6−3, 6–1) ce lundi. Soutenu comme jamais par ce public de connaisseurs, le Belge a craqué.
Interrogé sur le court, il a forcément remercié le public qui s’est mis à scander son nom.
Du coup, comme l’émotion était trop forte, le Belge a eu du mal à trouver les mots, les yeux rougis par ses larmes.
« C’est dingue, je viens de gagner mon 1er tour des qualifs et je m’exprime comme si j’arrêtais ma carrière alors qu’il me reste encore neuf match à gagner »
Quelle belle émotion, ce Roland Garros démarre bien !
Publié le lundi 18 mai 2026 à 20:38