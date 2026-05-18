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David Goffin en pleurs garde son sens de l’hu­mour : « Il me reste encore 9 matchs à gagner »

Par
Laurent Trupiano
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En fait, depuis quelques années, il est clair que Roland Garros débute lors des qualifications. 

C’est un tournoi dans le tournoi avec des gradins remplis et des fans venus encou­rager les espoirs, les seconds couteaux, mais aussi les stars deve­nues des quadra du circuit.

David Goffin qui joue sa dernière saison ne vas pas nous contre­dire tant il était ému par sa victoire face à Tseng (6−3, 6–1) ce lundi. Soutenu comme jamais par ce public de connais­seurs, le Belge a craqué.

Interrogé sur le court, il a forcé­ment remercié le public qui s’est mis à scander son nom. 

Du coup, comme l’émo­tion était trop forte, le Belge a eu du mal à trouver les mots, les yeux rougis par ses larmes.

« C’est dingue, je viens de gagner mon 1er tour des qualifs et je m’ex­prime comme si j’ar­rê­tais ma carrière alors qu’il me reste encore neuf match à gagner »

Quelle belle émotion, ce Roland Garros démarre bien ! 

Publié le lundi 18 mai 2026 à 20:38

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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