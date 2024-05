Vainqueur du Français Giovanni Mpetshi Perricard en cinq manches, ce mardi au premier tour de Roland‐Garros sur un court 14 chauffé à blanc, David Goffin était à bout après avoir été insulté pendant près de 3h30 par un public qui a visi­ble­ment franchi la fameuse ligne rouge.

En confé­rence de presse, le Belge a donc logi­que­ment décidé de tirer la sonnette d’alarme.

« Clairement, ça va trop loin, c’est de l’ir­res­pect total. C’est vrai­ment trop. Ça devient du foot, bientôt il y aura des fumi­gènes, des hooli­gans et ça se battra dans les tribunes. Ça commence à devenir ridi­cule. Certains sont plus là pour foutre le bordel que pour mettre l’am­biance. Aujourd’hui, quel­qu’un m’a craché son chewing‐gum. Ça devient compliqué. Beaucoup de gens se plaignent. C’est l’écho qu’il y a dans le vestiaire et dans les instances ATP. Je pense que ça ne se passe qu’en France. A Wimbledon il n’y a pas ça. En Australie non plus. L’US Open c’est plutôt tran­quille. Ici c’est vrai­ment une ambiance malsaine. »