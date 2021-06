Alejandro Davidovich‐Fokina est grand ! Qualifié pour ses premières huitièmes de finale à Roland Garros après un match tita­nesque face à Casper Ruud (7–6(3), 2–6, 7–6(6), 0–6, 7–5), le tempé­tueux espa­gnol n’en reve­nait presque pas lors de sa confé­rence de presse d’après match. Il ne se souve­nait même plus de la façon dont il avait conclu cette partie de dingue. Extraits.

« Quand j’ai remporté le match, il y a eu telle­ment d’émo­tions, telle­ment de senti­ments, tout ce que j’avais traversé chaque semaine ou chaque jour, comment je m’en­traîne pour améliorer mon niveau de jeu, pour m’amé­liorer en tant que personne. Je ne peux pas vrai­ment décrire en mots comment je me suis senti et ce que j’ai ressenti. Je ne me rappelle même plus comment j’ai gagné le match. Je ne sais plus si j’ai servi et qu’il a raté la balle. J’ai dû regarder la vidéo pour voir comment s’était fini le match. »

Le Sport avec un grand S.