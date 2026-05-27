Le monde du tennis nous réserve parfois des histoires assez délirantes.

Battu ce mercredi par l’Argentin Tirante au deuxième tour de Roland‐Garros, Alejandro Davidovich Fokina a raconté comment son coach actuel, Mariano Puerta, fina­liste en 2005 ici‐même contre Rafael Nadal, avait tout bonne­ment décidé de mettre fin à leur colla­bo­ra­tion sans dire un mot.

« Après le premier tour, nous avons déjeuné, puis je suis allé me détendre un peu. Mariano a dit qu’il ne se sentait pas bien et qu’il allait à l’hôtel. Il est donc parti à l’hôtel, tout était normal – il ne s’était rien passé au sein de l’équipe, entre nous. Dans l’après-midi, deux ou trois heures plus tard, il m’a envoyé un message pour me dire qu’il ne conti­nue­rait pas et tout ça. Le problème, c’est qu’il n’a rien dit à personne dans l’équipe. Il a simple­ment pris un vol et s’est envolé pour Miami sans nous dire un mot. Après ça, j’ai entendu dire qu’il avait fait la même chose avec quelques autres joueurs par le passé. Ça semble normal pour lui. Au final, je ne vais pas m’en prendre à lui s’il a décidé de partir et de ne pas conti­nuer jusqu’à la fin du tournoi. Ce n’est pas mon problème. C’est un adulte, il est libre de prendre ses propres déci­sions. Je ne sais pas si je vais répondre à son message. En tant que membre de l’équipe, il a failli à ses obli­ga­tions. On ne s’est pas disputés. Pendant le match, tout était normal. On commu­ni­quait beau­coup. Je ne sais pas quoi dire, c’est étrange. Mais plus rien ne peut me surprendre. J’ai vécu beau­coup de choses dans ma carrière et c’est encore une autre histoire, mais je pensais que c’était quel­qu’un de très bien et quand j’ai décou­vert qu’il avait déjà fait ça plusieurs fois aupa­ra­vant avec d’autres joueurs, je me suis dit : ‘Bon, c’était ma faute de l’avoir engagé’. »